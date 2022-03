Meek, Oh Why? wystąpi w krakowskim klubie Studio z piosenkami ze swego nowego albumu "Offline"

Na nową płytę Meek, oh Why? składa się dziesięć nastrojowych utworów na których poza narracją prowadzoną przez samego artystę usłyszymy Szczepana Pospieszalskiego, Kubę Więcka, czy Michał Żaka. Wszystko zamknięte w mrocznej, pozbawionej świateł historii, która z utęsknieniem nawołuje do wspomnień analogowego świata.

- Płyta opowiada o tęsknocie za światem analogowym, organicznym, takim w którym człowiek i otaczająca go natura wspólnie się wspierają. Muzycznie zarysowały się tu dwa światy. Pierwszy oparty na ciemnym brzmieniu, abstrakcyjnym podejściu do formy, kompozycji i produkcji. Drugi zupełnie skrajny, przystępny, momentami płytki w zamiarze. Zarówno free, jak i najczystszy w konstrukcji pop, to rejony, które budzą we mnie pewien dysonans, a zarazem bardzo mocno intrygują - mówi Meek, Oh Why?