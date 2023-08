Meble za darmo. Sofy, szafki, biurka, meblościanki i ławy do oddania za darmo w Krakowie. Tak urządzisz mieszkanie nic nie płacąc

Meble używane do oddania za darmo w Krakowie i okolicach znajdziemy na portalach ogłoszeniowych. W internecie pełno jest ogłoszeń osób, które chętnie oddadzą za darmo używane przedmioty. Wśród nich znajdują się m.in. sofy, meblościanki, biurka, krzesła, kanapy, komody i ławy. Oto ogłoszenia z portalu OLX, które znaleźliśmy 2 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenia oddam meble za darmo

Meblościanki, komplety mebli, szafki kuchenne, sofy, komody. Wśród ogłoszeń w kategorii oddam za darmo znajdziemy wszystko, czego akurat potrzebujemy. W ten sposób można urządzić mieszkanie nie wydając ani złotówki. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że meble sami będziemy musieli wynieść z mieszkania i je przetransportować. W przypadku niektórych ogłoszeń wskazany jest pośpiech, ponieważ oferujący meble do oddania za darmo potrzebują bardzo szybko się ich pozbyć i jeśli w ciągu kilku dni nie znajdzie się nikt zainteresowany, meble zostaną wystawione w ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych. Sprawdź najnowsze ogłoszenia z portalu OLX w kategorii oddam meble za darmo. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.

Gdzie wyrzucić stare meble w Krakowie?

Jeśli chcemy pozbyć się starych mebli, możemy skorzystać z kilku możliwości. Jedną z nich jest publikacja ogłoszenia w internecie na jednym z portali ogłoszeniowych. Można też wystawić stare meble przed dom czy blok w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych. Inną opcją jest skorzystanie z Krakowskiej Meblarni, która mieści się na terenie Lamusowni przy ul. Nowohuckiej 1. To usługa dla mieszkańców Krakowa, w ramach której możemy dać nowe życie dobrym lub lekko uszkodzonym meblom, których sami już nie potrzebują. Stolarze pracujący w MPO naprawią stare meble, takie jak szafy, stoliki, krzesła czy nawet łóżka, które będą mogły później służyć nowym właścicielom.

Godziny otwarcia Krakowskiej Meblarni są takie same jak godziny pracy Lamusowni - w dni powszednie od 10.00 do 18.00, w soboty od 7.30 do 18.00.

Gdzie wyrzucić odpady w Krakowie?

Kłopotliwe odpady można przywozić nie tylko do Lamusowni przy ul. Nowohuckiej. W Krakowie działa też Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK Barycz przy ulicy Krzemienieckiej 40. PSZOK Barycz czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 18.00, a w soboty, od 6.30 do 14.00.

Do Lamusowni i PSZOK Barycz można oddać odpady nietypowe, których nie można wyrzucać do zwykłych kubłów. W obu punktach przyjmowane są zużyte świetlówki, stare opony, baterie, oleje, lekarstwa, akumulatory, termometry rtęciowe, odpady wielkogabarytowe (meble), odpady pobudowlane i poremontowe – drewno zmieszane i impregnowane, puszki po farbach, gruz, a także stary sprzęt AGD i elektroniczny oraz tekstylia (pościel, ubrania, dywany, itp.). Dodatkowo, do PSZOK Barycz można też przywozić odpady zielone.

Naukowcy odwrócą proces starzenia?