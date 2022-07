ME w rugby 7 Kraków. Polki mistrzyniami Europy po zwycięstwie w... półfinale. Polacy na dziesiątym miejscu ZDJĘCIA Jerzy Filipiuk

Reprezentacja Polski kobiet zapewniła sobie mistrzostwo Europy w rugby 7-oosobowym dzięki zwycięstwu w... półfinale drugiego turnieju ME w Krakowie. W pierwszym, w Lizbonie, zajęła pierwsze miejsce. A do końcowej klasyfikacji zaliczają się wyniki z obu imprez. Drużyna mężczyzn ponownie uplasowała się na dziesiątej, ostatniej pozycji i spadła, wraz z Czechami, do drugiej dywizji.