ME w amp futbolu Kraków 2021. Polska kontra Francja w piątek na stadionie Prądniczanki. Stawką awans do półfinału [FILMIKI]

Jak zagrają Polacy z Francuzami? - Jak na każdy mecz nastawiamy się, żeby zagrać "swoją" piłkę i zdobyć trzy punkty. Z Francją już kilkakrotnie graliśmy w historii i te mecze były dla nas korzystne. Będziemy tego rywala analizować. Bo co innego jest Francja sprzed dwóch lat, a co innego Francja z tego turnieju, ale przede wszystkim nastawiamy się na to, co my mamy zagrać. My chcemy narzucić swój sty gry i to zagwarantuje nam zwycięstwo - zapewnia kapitan polskiej reprezentacji Przemysław Świercz (cytat za sport.tvp.pl).