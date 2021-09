ME w amp futbolu Kraków 2021. "Biało-czerwoni" doceniają Izraelczyków, ale liczą na wysokie zwycięstwo na boisku Prądniczanki

- Mimo że bronią się dużą liczbą zawodników, starają się rozgrywać piłkę z tyłu, wychodzić do przodu i liczyć, że może im coś wyjdzie. Przypominały mi się początki naszej drużyny. Gdy atakował rywal, broniliśmy się, ale próbowaliśmy także swoich sił z przodu. Widzę przed Izraelczykami dobrą przyszłość. Na pewno będzie to inny mecz niż te w czerwcu - podkreśla Bartosz Łastowski.

- Oni wiedzą, co mają robić na boisku. Mają przygotowane schematy, nie wychodzą z kontrą w ten sposób, że wykopują piłkę i jeden do niej biegnie, tylko grają zespołowo. Kilka miesięcy temu forma fizyczna nie pozwoliła im na lepsze wyniki, bo to drużyna, która powstała chyba w tym roku. Ale oni chcą grać otwartą piłkę, chcą się uczyć. I będą wysoko przegrywać, ale nie dlatego, że są słabą drużyną, ale dlatego, że tak naprawdę uczą się jeszcze biegać o kulach i jednocześnie kopać, a to jest najtrudniejszy element w amp futbolu - mówi Krystian Kapłon.