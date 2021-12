„Me too - i co dalej?” Zamiast dyskusji na festiwalu cykl comiesięcznych debat Anna Piątkowska

A jednak nie będzie dyskusji o przemocy w teatrze Adam Wojnar

A jednak nie będzie dyskusji o przemocy w teatrze podczas Boskiej Komedii. Po tym, jak wycofali się uczestnicy planowanego na piątek panelu „Me too - co dalej?” dyrektor artystyczny wydarzenia podjął decyzję o usunięciu tego punktu programu. Bartosz Szydłowski zapowiada za to comiesięczny cykl debat na ten temat.