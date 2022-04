Mazurek wielkanocny kajmakowy i mazurek z czekoladą, najlepszy przepis. Smakuje niebiańsko Katarzyna Puczyńska

Mazurek to jedno z najpopularniejszych ciast w czasie Wielkanocy. Powinno być słodkie, bogate w składniki i pięknie udekorowane. Przepisów jest wiele. Najbardziej popularne są mazurki na kruchym cieście, biszkoptowe, orzechowe czy mazurki pomarańczowe. My mamy dla was najlepszy, sprawdzony przepis na mazurek wielkanocny na dwa sposoby - z czekoladą oraz z kajmakiem. Sprawdź, jak prosto i szybko możesz upiec to pełne słodyczy ciasto.