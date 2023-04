Matura pod portretem Gomułki, skarb przy Kanoniczej i pierwsze w mieście przejście podziemne. Oto Kraków lat 70.

Trwała szara epoka PRL-u, a jednocześnie tyle się wydarzyło!

W 1971 roku w Starym Teatrze wystawiony został spektakl "Biesy" Dostojewskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy. Był on już wtedy cenionym reżyserem filmowym, natomiast po "Biesach" zaczęto go postrzegać również jako wybitnego reżysera teatralnego. W tym samym roku w Towarzystwie Astronomicznym odbył się pokaz kamienia z księżyca.

W 1972 r. został oddany do użytku - łączący Stare Miasto z Dębnikami - most Grunwaldzki, a także auto-camping "Krak" (przy którym później stanął również motel) przy dzisiejszym rondzie Ofiar Katynia. "Dziennik Polski" pisał: "Jest to pierwsza w Krakowie, a może i w kraju, tak nowoczesna inwestycja turystyczna. Campingów z prawdziwego zdarzenia, dostępnych dla ogółu społeczeństwa, niewiele mamy w kraju, a nasze miasto szczególnie dotkliwie odczuwa niedostatki bazy noclegowej". Do dyspozycji turystów oddano wtedy m.in. pole namiotowe "Labirynt" ze 133 stanowiskami, a także pole carawaningowe "Tramp" dla 66 aut z przyczepami.