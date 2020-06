Matura matematyka 2020 - odpowiedzi, ARKUSZE CKE. Trudna matura z matematyki? [ZADANIA, KLUCZ ODPOWIEDZI] 9.06.2020

Z kolei Gosia z XI LO im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie przyznaje, że cała matura z matematyki była dość trudna. - Zadania otwarte rozwiązywałam ze tablicami ze wzorami, a w kilku strzelałam. Zadania otwarte w większości były dość trudne, głównie te za 4-5 punktów. Próbowałam jakoś się ratować, ale mam wrażenie, że zrobiłam dużo błędów. Było na przykład zadanie, w którym był podany ciąg geometryczny, w którym iloraz miała zawierać się w podanym przedziale. Nigdy w życiu nie widziałam na oczy takiego typu zadania i zrezygnowałam w połowie – mówi Gosia. W XI LO pozwolono maturzystom zdjąć maseczki po rozdaniu arkuszy. - Ale kiedy podchodził do nas nauczycieli musieliśmy zakładać maseczki. Siedziałam na sali z alergikami, więc tam obostrzeniami były nieco łagodniejsze. Do sali wchodziliśmy w 1,5 metrowych odstępach, przed wejściem dezynfekowaliśmy ręce – wspomina zakończony już egzamin z matematyki Gosia.

- Pytania zamknięte były bardzo łatwe, gorzej było z otwartymi. Myślę jednak, że poszło dobrze. Muszą sprawdzić arkusze odpowiedzi, ale mam nadzieję, że nie zrobiłem dużo błędów – mówi pełen optymizmu Marcin z VIII LO w Krakowie. Maturzysta przyznaje, że dla niego najtrudniejsze zadania, to te, w których pojawiały się funkcje.

"Ja już wyszłam, myślę ze tragedii nie było zamknięte trochę trudne ale kilka zrobiłam". "Matma dla mnie była porażką". "Trudna jak skurczybyk". "Matematyka była podejrzanie zbyt łatwa, a nie jestem z niej orłem...". "Matura z matmy taka średnia, otwarte zadania były dziwne i trudne niektóre, a zamknięte sztosik, zdałam jak nic". "Matura z matmy typowa pod ścisłowców (moim zdaniem) wczoraj się oburzałam ja, dziś humaniści". - to pierwsze komentarze, które pojawiły się na Twittterze.

Matura 2020 z matematyki - przecieki

W Internecie co roku powstaje dużo różnych stron, które oferują "arkusze z zadaniami", dokładnie takie jakie mają pojawić się na maturze. Nie dajcie się nabrać. Rzekome przecieki, to próba wyłudzenia pieniędzy od maturzystów, którzy za dostęp do arkusza mają wysyłać kosztowną wiadomość SMS.