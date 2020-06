Matura 2020 już trwa! Na początek język polski. Sprawdziliśmy: w krakowskich liceach wszystko przebiega sprawnie

W VI LO w Krakowie pierwszy egzamin tegorocznej matury zaczęło pisać o godz. 9 w poniedziałek 280 tegorocznych absolwentów szkoły. Wcześniej, od godziny 8, wchodzili do budynku dwoma przygotowanymi na czas matur wejściami. - Wszystko przepisowo i bardzo sprawnie poszło, wszyscy weszli o czasie i punktualnie 9 matura ruszyła - mówi dyrektor VI LO Czesław Wróbel.

W dwóch turach - pierwsza o 8.30, druga o 9 - trzema wejściami wchodzili z kolei do szkoły maturzyści z VIII LO w Krakowie. DO matury przystępuje tu ponad 200 młodych ludzi. By cała operacja matury z odpowiednim zabezpieczeniem i środkami ostrożności przeszła bez zarzutu, każdy maturzysta wcześniej dostał na swoją skrzynkę mailową wiadomość z dokładnym opisem całej procedury.