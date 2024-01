Mateusz Ziółko znów wystąpi w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Zobacz wszystkie wcielenia sądeckiego artysty

Mateusz Ziółko znów w show Polsatu

Mateusz Ziółko odnosi kolejne sukcesy w branży muzycznej. W 2018 roku zamieszkał w Nowym Sączu i to nie był przypadek. To rodzinne miasto jego drugiej żony - Marianny Sokołowskiej-Ziółko. Para od…

Mateusz Ziółko to jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w Polsce, choć jego droga do sukcesu nie była łatwa. Wyróżnia go piękny rockowy głos, wprost stworzony do ballad. Jest też wszechstronnie uzdolniony, bo nie tylko świetnie śpiewa, ale też gra na pianinie, komponuje i pisze piosenki.