Mateusz Mitoń nie poszedł śladami ojca, słynnego szachisty. Został tenisistą, zdobywa medale dla UKT Winner Kraków [ZDJĘCIA]

Tenis zamiast szachów

Mateusz urodził się 17 września 2007 roku w Krakowie. Jego tata to arcymistrz, wielokrotny medalista najpoważniejszych imprez szachowych na świecie, m.in. wicemistrz globu do lat 20 (jako 16-latek!), mistrz świata do lat 12, drużynowy mistrz świata do lat 20 i zwycięzca wielu prestiżowych turniejów. Poznał więc szachowe zasady, podobnie jak jego młodszy o trzy lata brat Jakub (który też gra w tenisa) i mama Agnieszka, ale nie poszedł śladami ojca.

- Tata mnie nauczył grać w szachy, ale nie do końca spodobały mi się one. Wolałem uprawiać bardziej dynamiczną dyscyplinę. Gdy miałem cztery lata, mama zaprowadziła mnie na tenisowe półkolonie. Chciała sprawdzić, czy tenis mi się spodoba. Spodobał się i zapisała mnie do szkółki tenisowej w Niepołomicach – mówi Mateusz.