Mateusz Hołownia: Wisła Kraków była najbardziej konkretna

Hołownia zdradza również, jak to się w ogóle stało, że trafił pod Wawel: - Pomysł zrodził się, gdy zakończyłem współpracę ze Śląskiem. Razem z menedżerem szybko chcieliśmy znaleźć coś nowego i najbardziej konkretna była Wisła Kraków. Wcześniej znałem się z Kubą Chodorowskim, który dzisiaj jest w Wiśle (pełni funkcję pełnomocnika zarządu ds. sportowych, przyp. red.) i on pomagał przy tym transferze. Dlatego było łatwiej. Cała sprawa została załatwiona praktycznie w kilka dni. Jestem zadowolony, że mogłem dołączyć do drużyny jeszcze przed obozem w Turcji. Mam okazję, żeby poznać bliżej chłopaków i dobrze przygotować się do ligi.

Wracając do dotychczasowej kariery Mateusza Hołowni, to nie może on na dłużej zagrzać miejsca w Legii. Co prawda trafił do niej w bardzo młodym wieku, ale gdy dorósł do gry w seniorskiej piłce, był przez warszawian wypożyczany, najpierw do Ruchu Chorzów, następnie do Śląska Wrocław. Dzisiaj Hołownia nie zastanawia się czy kiedyś czeka go przyszłość przy ul. Łazienkowskiej. - To już jest moje trzecie wypożyczenie z Legii, a po żadnym z wcześniejszych nie było ze strony warszawskiego klubu konkretów, jeśli chodzi o moją przyszłość - tłumaczy piłkarz. - Zobaczymy, jak będzie teraz. Na razie się nad tym nie zastanawiam, koncentruję się na przygotowaniach do sezonu. Przed nami ważna runda i o tym trzeba myśleć.

Młody obrońca z Wisłą trenuje krótko, ale już miał okazję zagrać w pierwszym sparingu. W sobotę wystąpił przez 45 minut w starciu ze Stalą Mielec, które „Biała Gwiazda” wygrała 1:0. - Dla mnie to pierwsze przetarcie, choć był to bardziej dla nas taki mocniejszy trening. Z drugiej strony wynik zawsze się liczy. Chcieliśmy wygrać. Oceniając drugą połowę, w której grałem, mam pozytywne odczucia - podkreśla Hołownia.

Wypożyczenia do Śląska Wrocław, którego piłkarzem Hołownia był jesienią, też do udanych zaliczyć nie można. Jesienią zaliczył tam raptem pięć meczów, ale tylko jeden w pełnym wymiarze czasowym. Do tego doszedł występ w Pucharze Polski z Widzewem Łódź. Po takiej jesieni, trudno się dziwić, że strony zakończyły współpracę. Więcej młody zawodnik grał w Śląsku wiosną, gdy siedem razy wychodził w podstawowym składzie. Najwięcej minut zebrał jednak i tak podczas swojego wypożyczenia do Ruchu Chorzów w sezonie 2017/2018. Tam był podstawowym zawodnikiem, który rozegrał 29 meczów, wszystkie w wyjściowej jedenastce.

- W Ruchu było trochę inaczej, bo to była jednak I liga - mówi nowy wiślak. - Klub miał też swoje problemy, musiało grać więcej młodzieżowców, więc o grę było mi łatwiej. W ekstraklasie jest wyższy poziom i te moje wypożyczenia są trudniejsze. Teraz przychodzę do Wisły walczyć o jak największą liczbę minut na boisku.

Tylko, że o to ostatnie może być trudno w Krakowie, bo na lewej obronie w Wiśle gra Maciej Sadlok i wygranie rywalizacji akurat z tym piłkarzem będzie dla Hołowni bardzo trudnym zadaniem. - W każdym zespole jest rywalizacja i to jest ważne, bo można podnosić swój poziom gry - mówi piłkarz. - Przychodząc do Wisły, wiedziałem, jak to tutaj wygląda, że jest Maciek na mojej pozycji, ale ja też jestem pewny siebie, wiem, na co mnie stać. Myślę, że będziemy walczyć o miejsce w składzie na zdrowych zasadach.