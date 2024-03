Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii: Chciałbym powiedzieć, że sukcesy sportowe pozwolą mi zapisać się w historii klubu

Proszę się nie obrazić, ale pańskie słowa zostały odebrane, że przychodzi pan do klubu „kukułka”, a nie do takiego z tradycjami i że pan trochę deprecjonuje poprzednika. Na pewno jest innych schemat działania i pewne rzeczy zrealizowałbym inaczej niż zarząd. Chciałbym z tego klubu wyciągnąć więcej. Chodzi tylko o to.

Patrząc na erę prof. Janusza Filipiaka klub mimo wszystko funkcjonował mimo że nie miał takiej organizacji, jaką pan chce wprowadzić. Bardziej chodzi mi o profesjonalizm w innej formie zarządzania klubem, na wzór Legii, Lecha itp. To, co zrobił prof. Filipiak dla Cracovii nie podlega najmniejsze dyskusji, ale klub, z szacunkiem dla dotychczasowych osiągnięć, przyjął nową formę zarządzania, typową dla podmiotów sportowych.

Podczas pierwszej konferencji w klubie stwierdził pan, że chciałby, by Cracovia była bardziej profesjonalna. Czy to oznacza, że Cracovia była nieprofesjonalna przez poprzednie lata? Nie, była inaczej zarządzana. Słowa, że „była nieprofesjonalna” to zbyt duże uproszczenie, nie były przyjęte pewne schematy działania. Przechodzimy na profesjonalizm, rozumiany jako praca systemowa, podporządkowana pod wiele osób w klubie.

Jak wygląda sprawa zatrudnienia dyrektora sportowego? Są utworzone działy analiz, skautingu, organizacyjny, będzie jeszcze medyczny. Patrzymy na to, czy osoba dyrektora sportowego do nas dołączy, bo będzie dyrektor techniczny, dyrektor skautingu i dyrektor analizy. Trzeba się przyjrzeć, czy osoba dyrektora sportowego jest niezbędna? Każdy by powiedział, że tak, że będzie to osoba, która weźmie odpowiedzialność pod swoim nazwiskiem. Ale nie do końca o to chodzi. Decyzja o tym, czy będzie dyrektor sportowy, zostanie podjęta w maju.

Mówił pan o czterech filarach, stworzeniu czterech departamentów: skautingu, analiz, wsparcia technicznego i przygotowania fizycznego. Na jakim etapie jest ich tworzenie? Schemat jest przyjęty, mamy wszystko uzupełnione osobowo, oprócz działu sportu, bo większość osób kandydujących do niego pracuje w innych klubach. Może będziemy czekać do końca czerwca.

Gdyby go nie było, to pan będzie pełnił tę rolę? Nigdy nie będę podejmował decyzji co do przydatności zawodnika pod względem sportowym. Teraz też się to tak nie odbywa. O transferach decyduje sztab trenerski i Filip Trubalski (koordynator pionu sportowego - red.), a ja patrzę na finanse. Dojdą dwie osoby – dyrektorzy skautingu i analizy. I wtedy będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy osoba dyrektora sportowego jest potrzebna.

Niewykluczone, że Cracovia zostanie bez dyrektora sportowego? Na pewno w przyszłości chciałbym, by taka osoba była. Na sto procent, ale przy tworzeniu działów powiemy sobie, jak ma być. Prezesi biorą dyrektora, by ktoś wziął odpowiedzialność na siebie. Ja nie boję się odpowiedzialności.

Pan podejmuje finalną decyzję, a kto ma przeprowadzać negocjacje? Robi to w dużej mierze Filip Trubalski wraz ze mną, ale jak przyjdą kolejne osoby to one będą to wykonywać. Większość czynności operacyjnych wykonuje Filip, a ja pomagam.

Stwierdził pan, że w Cracovii jedna osoba zajmuje się kilkoma rzeczami i chciałby pan to uprościć, z drugiej strony pan stwierdził, że jest za dużo ludzi w klubie. Jak to pogodzić w takim razie? Próbujemy to rozdzielić, są nowi pracownicy. Patrząc na listę pracowników przyznaję się, że nie zwróciłem uwagi na dwa aspekty – że Cracovia ma nieruchomości i sporo ludzi w sekcji hokeja. Po tym, jak poznałem klub nie mogę powiedzieć już, że tych ludzi jest za dużo. Cracovia jest chyba jedynym klubem w Polsce, który zarządza pięcioma nieruchomościami – stadionem, ośrodkiem w Rącznej, ośrodkiem przy ul. Wielickiej, lodowiskiem i pośrednio basenem.

Portal weszlo.com pisał o dyrektorze skautingu z Rakowa Częstochowa Jarosławie Gambalu, że ma przyjść do Cracovii. Potwierdza pan? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Póki co Jarek jest zatrudniony w Rakowie.

Jedna rzecz to gra, a druga zdobycz punktowa i z niej zapewne pan nie jest zadowolony. Nie jestem, problem jest taki, że Cracovia zatraciła instynkt, że jest pewna wartość zawodników, a np. przy stanie 1:0 zaczyna się obawa o wynik. Jak w meczu z Koroną. I zaczyna się gra, która odpowiada rywalowi. A prosiłoby się, żeby zakończyć mecz pewną wygraną. Musimy przestać przyjmować regułę, i to w każdym dziale, że pewne rzeczy zawsze się zdarzały Cracovii. Jest nowe rozdanie. Jest jakość zawodników. Z radą drużyny rozmawiałem na ten temat i zawsze z mojej strony padało zdanie: czego się boicie? Przecież jesteście reprezentantami, macie jakość. Liczba punktów jest nieadekwatna do jakości drużyny.

Rzeczywistości nie oszukamy, jest jaka jest. Boi się pan, że to będzie taka walka o utrzymanie na noże, do końca sezonu?

Nie boję się, ale jestem też na to przygotowany. Ważne jest to, by utrzymać się jak najszybciej, ale terminowo to się przesuwa. Jak przychodziłem, to spodziewałem się, że taka sytuacja może mieć miejsce. Teraz mamy bardzo ważny mecz z Widzewem.

Po przyjściu mówił pan, że ma pełne zaufanie do trenera Zielińskiego. Po wiosennych wynikach to się nie zmienia?

Mam pełne zaufanie. Jest trenerem, rozmawiamy o pewnych kwestiach, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej. Każdy pracownik ma moje pełne zaufanie, nic się tu nie zmienia.

W sporcie sytuacja jest dynamiczna. W razie ewentualnej porażki z Widzewem to zaufanie będzie na tym samym poziomie?

Chciałbym, by było na tym samym poziomie. Zmiany na tym stanowisku to coś, co nie jest fajne, nie chciałbym tego robić. Trener ma pełne moje zaufanie. Nie przyjmuję innego wyniku niż zwycięstwo z Widzewem.