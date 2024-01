Mateusz Dróżdż: Chcę, by kibice byli dumni z Cracovii

Rekomendacja jednoznaczna

- Cracovia zrobiła kolejny krok w swoim rozwoju – mówi Filipiak. - Doczekała się prezesa z prawdziwego zdarzenia. Proces rekrutacji był bardzo profesjonalny, komisja składająca się pięciu osób wybrała najlepszego kandydata, a Rada Nadzorcza powołała pana Dróżdża na stanowisko prezesa zarząd. Rekomendacja, jednoznaczna, była wcześniej w ubiegłym tygodniu. Mam nadzieję, że współpraca otworzy nowy rozdział w naszym klubie. Będzie to czas zmian, zmian na lepsze i Cracovia dokona kolejnego kroku w rozwoju. Pan Dróżdż jest znakomitym prawnikiem, a ponadto zna realia polskiej piłki. Zagwarantuje rozwój klubu opartego na kształceniu i sukcesach młodzieży oraz dobrych wynikach.

- Zostałem wybrany prezesem najstarszego klubu w Polsce – mówi Dróżdż. - To niesie za sobą pewne zobowiązania, nie tylko formalne, ale ze względu na osobę pana profesora Filipiaka, pani prezes i właściciela klubu zobowiązania natury moralnej, które są nawet bardziej istotne niż to, co wynika z zawartych umów. Spotkaliśmy się na rozmowach kwalifikacyjnych, ustalaliśmy jak ma wyglądać klub, co spotkało się z akceptacją, co mnie cieszy. Dla mnie jest najważniejsze długoterminowe prowadzenie klubu, by Cracovia się rozwijała w sposób zrównoważony. Przyświecać mi będą dwa hasła – Cracovia ma być profesjonalna i Cracovia ma być klubem normalnym. Chcielibyśmy, by kibice byli z niej dumni. Nie chcemy szaleństwa, najważniejsze, aby klub opierała się na trzech filarach: społecznym, biznesowym i sportowym. To mój czwarty klub, wielki zaszczyt tu być. Na pewno Cracovia będzie innym klubem, będzie dążyć do profesjonalizacji, ma wszystko, by być jednym z najlepszych w Polsce, mamy dobre warunki, prywatnego, świetnego właściciela, trzeba tak ułożyć klub, by kibice byli z niego dumni.