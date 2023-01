Mateusz Bochnak to trzeci zimowy transfer Cracovii. Przychodzi wyróżniający się piłkarz z I ligi

Bochnak grał ostatnio w I-ligowym Chrobrym Głogów. To skrzydłowy, ale też i wahadłowy. Ma 24 lata. Piłkarz ma za sobą niezwykle udana rundę jesienną. Na zapleczu ekstraklasy zdobył 8 goli w 18 meczach. w dodatku zanotował cztery asysty. Te liczby mówią wszystko - do Cracovii przychodzi zawodnik, który jest bardzo solidny w ofensywie i udowadnia, że jest stworzony do odważnej, kombinacyjnej gry. Potrafi wypracować sytuacje partnerom, jako wahadłowy, ale też skutecznie wykończyć akcje.

Bochnak grał w Chrobrym, 1,5 sezonu. W poprzednich rozgrywkach trafiał do siatki rywali 5-krotnie. Jest wychowankiem Pogoni Szczecin, a podczas piłkarskiej edukacji przeszedł też przez Salos Szczecin, klub, który pracuje bardzo dobrze z młodymi zawodnikami. Grał w juniorach Pogoni, świętując dwa wicemistrzostwa kraju, następnie w drugim zespole Pogoni, był w kadrze pierwszej drużyny, ale nie zadebiutował w ekstraklasie. Potem grał w Pogoni Siedlce i Błękitnych Stargard, gdzie już pokazał swój wielki talent (strzelił 7 goli, miał 6 asyst).