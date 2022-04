Mastercard Off Camera w Krakowie. Gwiazdy polskiego kina spotykają się z publicznością na Placu Szczepańskim [ZDJĘCIA]

W piątkowy wieczór w Kinie Kijów odbyła się europejska premiera "Infinite storm" w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej we współpracy z Michałem Englertem. Tym filmem rozpoczął się festiwal kina niezależnego, który pod Wawelem potrwa do 8 maja. W międzyczasie w krakowskich kinach będą się odbywać specjalne pokazy, a na Placu Szczepańskim spotkania z aktorami oraz okołofilmowe dyskusje i panele. Nie zabraknie też pokazów plenerowych. "Wiek niewinności", "Amerykańscy niezależni - Big Dreams", "Nordyckie horyzonty" czy "Przyszłość jest teraz" to niektóre z filmowych sekcji tematycznych przygotowanych na 15. edycję festiwalu.

Najważniejszą częścią będzie jak zwykle Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi", w którym dziesięcioro debiutantów oraz autorów mających na koncie dwa zrealizowane filmy rywalizuje o Krakowską Nagrodę Filmową - 25 tysięcy dolarów, przyznawaną przez międzynarodowe jury. O osobną nagrodę powalczą filmy w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych.