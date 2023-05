„Marzenia. Fakty, mity, głupoty” Macieja Szymanowicza z Nagrodą Żółtej Ciżemki

Po raz siódmy jury - w tym roku pod przewodnictwem dr hab. Katarzyny Wądolny-Tatar - wyłoniło laureatkę organizowanego przez Bibliotekę Kraków ogólnopolskiego konkursu literackiego na najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży. Statuetka Nagrody Żółtej Ciżemki trafiła do Macieja Szymanowicza, autora książki „Marzenia. Fakty, mity, głupoty”.

Opublikowana przez wydawnictwo Nasza Księgarnia książka, adresowana nie tylko do najmłodszych, zdaniem czytelników jest "rewelacyjną, bogato ilustrowaną kartonówką do zabawy". Wydawnictwo zaś książkę Macieja Szymanowicza zapowiada jako "niezwykły zbiór informacji na temat marzeń", która czytelnikom "pomoże znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących pytań związanych z marzeniami, takich jak chociażby: Jakie są rodzaje marzeń? Czy szklanki marzą, a jeśli tak, to o czym? Skąd się biorą marzenia? Jak kartonowe pudła pomagają w marzeniu? O czym marzą domy, wieloryby i pomniki? Do czego mogą się przydać palec wskazujący i mapa?".