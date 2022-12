Maryla Rodowicz łączy pokolenia. Królowa polskiej piosenki wystąpi 16 grudnia w kinie Kijów

Podczas kiedy w latach 80. rockowe zespoły kontestowały w mniej lub bardziej zawoalowany sposób peerelowską rzeczywistość, ona śpiewała „Leżę pod gruszą” i „Niech żyje bal”. Nic więc dziwnego, że po przełomie politycznym w 1989 roku, została uznana za relikt minionej epoki. Zajęła się wtedy rodziną – i kiedy zapomniano jej flirt z komuną, powoli zaczęła odbudowywać swą karierę. Dziś jest ulubienicą obecnej władzy, a TVP nakręciła nawet o niej specjalny dokument.

- Muzyka mnie niesie. I moja publiczność. To, że mam bardzo dobrych muzyków, że gram na gitarze, że sama to wykonuję. Śpiewając „Niech żyje bal”, często się wzruszam. Kiedy rzeczywiście wczuję się w ten tekst, śpiewam emocjonalnie, to mnie samą zatyka. Po prostu zatyka… Do tego stopnia, że boję się, że się skompromituję, i zawsze sobie powtarzam: „Masz być profesjonalna na scenie. To publiczność ma się wzruszać, a nie ty” – podkreśla w „Gali”.