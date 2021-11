Mary Spolsky wystąpi w krakowskim klubie Studio. Jedyny w swoim rodzaju Live Act już 29 listopada

- Chciałabym was zaprosić do szalonego i czarno-białego świata Marysi, w którym nic nie jest tylko czarne i białe. „Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj” Live Act to nie będzie koncert, ani spektakl czy odczyt książki, nie będzie to też monodram. Więc co to będzie? To będzie stereodram! Czyli miks tego wszystkiego. Przez ostatni rok przygotowywaliśmy z producentem No Echoesem coś bardzo specjalnego. Przedstawimy Wam to podczas Live Actu. No chodźcie! Tylko prośba: ubierzcie się na czarno! - mówi piosenkarka i pisarka.