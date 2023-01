Marta Kubacka - kim jest żona Dawida Kubackiego, medalisty igrzysk olimpijskich w skokach narciarskich? [ZDJĘCIA] 8.01.2023

Marta Kubacka - kim jest żona brązowego medalisty w skokach narciarskich?

Marta Kubacka przez szesnaście lat trenowała szermierkę, reprezentując barwy Pałacu Katowice. Ostatecznie z powodu kontuzji zrezygnowała ze swojej pasji, ale świetnie rozumie, czym jest zawodowy sport i stanowi duże wsparcie dla swojego męża.

- Przygodę z szermierką zaczęłam w wieku 10 lat. (...) Jako starsza zawodniczka startowałam w mistrzostwach Śląska, potem w mistrzostwach Polski, później trafiłam do kadry makroregionu, do kadry Śląska i w końcu do kadry Polski. Jako reprezentantka naszego kraju jeździłam na różne Puchary Świata, także na mistrzostwa Europy – nie powiem, żebym odnosiła tam jakieś większe sukcesy, jednak traktowałam ten sport poważnie - opowiadała na antenie radia Zet.

Panieńskie nazwisko Marty Kubackiej to Majcher. Pochodzi ze Śląska, tam uczyła się w V Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego, następnie ukończyła dwuletnią szkołę, uzyskując uprawnienia technika masażu, a potem kontynuowała edukację na Akademii Wychowania Fizycznego.