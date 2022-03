Marszałek Witold Kozłowski: Igrzyska europejskie w Krakowie mogą zostać przesunięte, ale na razie nie jest to brane pod uwagę

- Jeżeli doszłoby do eskalacji konfliktu, to nie jest wykluczone, że władze naszego państwa w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Europejskich Komitetów Olimpijskich podejmą decyzję o przesunięciu rozpoczęcia igrzysk o kilka miesięcy, albo w ogóle może dojść do rezygnacji z organizacji imprezy. Wszystko będzie zależeć od tego, jaka będzie sytuacja - mówi marszałek Małopolski Witold Kozłowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce w 2023 r.