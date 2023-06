Marsz 4 czerwca nie tylko w Warszawie. Ulicami Krakowa także przeszedł Marsz Wolności

- Chcemy uczcić wybory, które zmieniły Polskę. Mamy różne poglądy, ale łączy nas szacunek do Polski - mówił do zgromadzonych na placu Szczepańskim Rafał Komarewicz, przewodniczący Rady Miasta, zachęcając do głosowania na demokratyczną opozycję.

Organizatorzy marszu zachęcali do wzięcia udziału tych, którzy nie zdołali pojechać na marsz odbywający się w Warszawie. "Zachęcamy do podzielenia się wspomnieniami z 4 czerwca 1989 r., ale też nadziejami co do przyszłej Polski, w której demokracja nie będzie zagrożona" - informowali. Na placu Szczepańskim mikrofon miał dostać każdy, kto chciał dostać głos, były więc i zachęty lokalnych polityków opozycji do pójścia na głosowanie, były wyrazy wsparcia dla Marszu Wolności w Warszawie, wyrazy nadziei na zmianę w polskiej polityce i wspomnienia z walki o demokrację sprzed lat.

W krakowskim marszu wzięło udział blisko 10 tys. osób.