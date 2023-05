"Maria Stangret. Gra w miejsca". Cricoteka otwiera wystawę poświęconą malarce

Pod koniec życia artystka stworzyła wiele hołdów „Hommages” poświęconych wybitnym postaciom, m.in. Siergiejowi Jesieninowi czy Tadeuszowi Kantorowi oraz inspirowanych losami różnych osób podczas Zagłady, m.in. Anny Frank czy Wiesława Kilara.

Nazwisko Marii Stangret najczęściej funkcjonuje w kontekście twórczości Tadeusza Kantora. Malarstwo to obszar twórczy, w którym osobowość artystyczna Marii Stangret samodzielnie rozwinęła się najbardziej.

- Odwróciłbym przewrotnie pytanie na to, jak mówić o twórczości Tadeusza Kantora wobec Marii Stangret. To ona pierwsza zaczęła się zajmować tematami „szkolnymi”, które wykorzystywał Kantor, to ona pierwsza zabrała się za temat skali, powiększając, np. kartki z zeszyty – to także motyw, który znalazł się potem u Kantora – mówi Kamil Kuitkowski.