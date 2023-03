Marcowe koncerty w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki - Chimery, opera i Wishlake

PIĄTEK, 3 MARCA, GODZ. 19

Chimery - spektakl muzyczny grupy Swada

Swada wychodzi z ram, w których Jacek Malczewski umieścił chimery, fauny, kobiety u zatrutych studni i umierającą Ellenai. Pieśniami, poezją i symbolicznymi strojami cztery śpiewające kobiety budują most między tym, co dawne lub wyobrażone, a tym, co tu i teraz, między cyklami ziemskiego życia a tym, co niewidzialne. Śpiewem, jak postacie z obrazów, pytają o naturę egzystencji, miłości, patriotyzmu i tęsknoty. Zabrzmią zarówno jednogłosowe pieśni jak i harmoniczne współbrzmienia związane ze społecznymi oraz obrzędowymi funkcjami muzyki z terenów Słowiańszczyzny.

Bilety: 25 zł.