Marcin z Krakowa tworzy dioramy wraków. Zobaczcie jego modele czołgów i samolotów w niesamowitej scenerii ZDJĘCIA

Kiedy rodzina śpi, budzi się modelarz

- Wtedy mogę poświęcić godzinę, dwie na moją pasję. Zakładam słuchawki na uszy i przenoszę się w rzeczywistość, z której pochodzi model, nad którym pracuję. Najbardziej efektowne jest postarzanie pojazdów, czyli dodawanie im rdzy, patyny, albo efektów zniszczenia. Służą do tego m.in. specjalne farby, ale w modelarstwie liczy się głównie kreatywność, więc mile widziane są autorskie pomysły. Tutaj pomaga natura. Ja lubię spacerować po lasach i przynosić drobne gałązki, kamyki i inne napotkane rzeczy, które pasują do moich dioram - mówi Marcin Branc.

Maszynka do wycinania liści

Jeden z modeli przedstawia zaniedbany dom w jesiennej scenerii. Jest tam nawet pajęczyna oplatająca stare okna, bryły węgla ułożone w stosik i opadnięte liście. W wykonania tych ostatnich pomaga specjalne maszynka do wycinania drobnych detali z natury. Zawiera ona cztery rodzaje liści. Wycięte z kolorowego papieru sprawiają wrażenie jakby natura została pomniejszona do skali zabawek. Choć, jak zaznacza Marcin, modele to nie są zabawki. Nie służą do zabawy.