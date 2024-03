Marcin Brosz został trenerem piłkarzy Bruk-Betu Termaliki Nieciecza

Brosz pozostawał bez pracy od 5 września 2023 roku, gdy zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Polski do lat 19. Z kadrą juniorów, którą od stycznia 2022 roku poprowadził w 13 spotkaniach, awansował na mistrzostwa Europy i w rozgrywanym na Malcie turnieju wygrał w grupie z gospodarzami 2:0, zremisował z Włochami 1:1 i doznał porażki z Portugalią 0:2, nie uzyskując awansu do fazy pucharowej. Nowej propozycji pracy w PZPN nie przyjął i od września czekał na oferty z klubów.

Brosz najchętniej wróciłby do pracy w ekstraklasie, w której z Górnikiem Zabrze w sezonie 2017/2018 zajął 4. miejsce i wywalczył awans do eliminacji Ligi Europy (Puchar Polski zdobyła drużyna z TOP3). Rok wcześniej wszedł z zabrzanami do elity, podobnie jak w sezonie 2011/2012 z Piastem Gliwice. Tak się jednak składało, że w ostatnich miesiącach był częściej przymierzany do drużyn 1-ligowych, w tym do Wisły Kraków, którą ostatecznie objął Hiszpan Albert Rude. Mówiło się wtedy, że o fiasku negocjacji zadecydowały zbyt duże wymagania finansowe Brosza i żądanie zatrudnienia licznego sztabu.

Brosz jest byłym piłkarzem z Knurowa, grał też w Szombierkach Bytom, Górniku Zabrze, GKS-ie Bełchatów, KS Myszków, Koszarawie Żywiec i Polonii Bytom. Po zakończeniu kariery został szkoleniowcem rezerw Polonii, a następnie poprowadził pierwszą drużynę tego klubu, zdobywając awans do ówczesnej 2. ligi (obecna 1.).