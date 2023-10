Mandat za złe parkowanie i do tego ze zniżką. Straż miejska przestrzega przed oszustami, którzy znów posługują się kodami QR Aleksandra Łabędź

Straż Miejska Miasta Krakowa

- Dochodzą do nas sygnały, że w niektórych miastach kierowcy za wycieraczkami znajdują kartki, informujące o fałszywych wezwaniach do zapłaty. Uważajcie, to oszustwo! Wezwania od straży miejskiej są wezwaniami do stawiennictwa, nigdy – do zapłaty! - informuje Straż Miejska Miasta Krakowa.