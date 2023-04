Mammobusy ruszają w teren. Mieszkanki Małopolski mogą zbadać piersi za darmo. Sprawdź terminy

- W ubiegłym roku do badań w programie było uprawnionych ponad 300 tys. mieszkanek naszego regionu. Zbadały się blisko 72 tys. z nich, w tym ponad 39 tys. na pokładzie mammobusów. To pokazuje, że Małopolanki ufają mammobusom. Dla kobiet z mniejszych miejscowości badania w mobilnym gabinecie to ułatwienie, bo nie muszą dojeżdżać do pracowni stacjonarnej. A to na pewno ma wpływ na decyzję o zgłoszeniu się na mammografię – wyjaśnia dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska.