Mały reaktor atomowy w Krakowie mógłby zasilić dwie dzielnice. Gdzie mógłby powstać? Dopytujemy MPEC o szczegóły

Wizualizacje małej elektrowni atomowej

Część wywiadu z prezesem MPEC dotycząca energii atomowej:

- Dlaczego od razu nie postawić na wodór?

- Bo to na razie pieśń przyszłości. Brakuje odpowiedniej technologii.

- Pozostaje więc energia z atomu...

- To prawda. Nic nie staje na przeszkodzie, aby w Krakowie, np. na terenach należących obecnie do ArcelorMittal, powstał niewielki reaktor atomowy - oczywiście, najnowocześniejszy, niewymagający chłodzenia wodą. Nie ukrywam, bylibyśmy zainteresowani budową takiej elektrociepłowni. Myślimy o rozwiązaniu podobnym do tego, które zapowiadają firmy Synthos i Orlen. Taki mały reaktor miałby moc w granicach około 300 megawatów, czyli niemal tyle, ile wytwarza teraz Skawina.

- Myśli Pan, że Kraków jest już gotowy na taką inwestycję?

- Dlaczego nie? To nie tylko realny, ale bardzo dobry pomysł. W dodatku w interesie wszystkich mieszkańców. Rozwiązanie ekologiczne i energooszczędne. Chodzi nam również o to, aby MPEC w przyszłości - jako firma - był samowystarczalny, a nie zdany na łaskę wahających się mocno cen i rosnących rachunków. Od razu jednak dodam, że to dość odległa perspektywa. I, oczywiście, nie będziemy nic robili wbrew mieszkańcom.