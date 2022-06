Małpia ospa dotarła do Polski: czy czeka nas kolejna pandemia? Rozmowa z prof. Krzysztofem Pyrciem

W Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia małpią ospą. Czy mamy się czego obawiać? Jeśli pyta mnie Pani czy powinniśmy teraz panikować i masowo wykupywać papier toaletowy i mąkę tak jak robiliśmy to na początku pandemii koronawirusa to moja odpowiedź brzmi: absolutnie nie! Pojawienie się na niespotykaną dotąd skalę przypadków małpiej ospy w Europie i Stanach Zjednoczonych powinno natomiast zaniepokoić organizacje, które się tym zajmują, czyli np. WHO, ECDC (Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób), jak również decydentów zarówno na poziomie Europy, jak i poszczególnych krajów. Chodzi o przygotowanie się na potencjalne różne scenariusze. Dla nas, jako zwykłych obywateli, na razie nie powinien to być powód do zmartwienia i kolejny stres.

Nie ma się co dziwić, że część z nas poczuło strach. Przez ostatnie ponad dwa lata staliśmy się bardziej wyczuleni na punkcie wirusów.

Dlatego powinniśmy zadbać o rzetelne poinformowanie i wyedukowanie społeczeństwa, czym jest małpia ospa. Tak, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się różnych absurdalnych teorii i informacji, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Np. jak ta, że małpia ospa spowodowana jest przez szczepionkę astrazeneca przeciw COVID-19. W szczepionce astrazeneca znajduje się wektor, który został stworzony na bazie, czyli na kanwie informacji pochodzącej z adenowirusa występującego u małp, ale nie ma on kompletnie nic wspólnego z wirusem ospy małpiej. Kolejny fake news to to, że ospa małpia to choroba homoseksualistów. To nieprawda. Ta choroba może dotknąć wszystkich, niezależnie od ich orientacji seksualnej, rasy, płci itd. Mówienie o wirusie małpiej osoby jako o chorobie homeseksualistów może posłużyć – jak stało się to 40 lat temu przy HIV i AIDS – do stygmatyzacji osób homoseksualnych. A jednocześnie do poczucia złudnego bezpieczeństwa osób spoza tego środowiska oraz ukrywania zakażeń, bo wielu ludzi może wstydzić się przyznawać do wysypki, choć należy ją szybko zdiagnozować i leczyć.