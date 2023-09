Małopolskie tereny zachwyciły Europejczyków. „Mało znany cud natury tuż pod Krakowem” polecany obcokrajowcom na wycieczkę

Redakcja europejskiego serwisu informacyjnego Euronews zachęca czytelników, by ci przy okazji wizyty w Krakowie odwiedzili „mało znany cud natury” niedaleko miasta. Mowa tu jednak nie o Tatrach i obleganym przez zwiedzających Zakopanem, a o… Ojcowskim Parku Narodowym.

Miłośnicy przyrody często wybierają się do Zakopanego, zlokalizowanego u podnóża Tatr. To pełne turystów miasto, oddalone o ok. dwie godziny jazdy samochodem, najlepiej zwiedzać podczas dłuższej wycieczki. Jeśli jednak brakuje ci czasu, tuż pod Krakowem znajduje się mniej znany cud natury: Ojcowski Park Narodowy – czytamy w artykule.