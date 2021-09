Małopolskie perełki. Ciekawe miejsca, które warto odwiedzić w Małopolsce

Najpopularniejsze miejsca wśród turystów w Małopolsce to: Kraków, Zakopane, Oświęcim i Kopalnia Soli w Wieliczce. Popularne miejsca są oblegane, a kolejki do niektórych atrakcji przypominają te z czasów słusznie minionych. Region skrywa wiele miejsc wartych odkrycia.

Mamy w Małopolsce iście bajkowe zamki, tajemnicze ruiny, stare klasztory, kolorowe skanseny i urzekające krajobrazy. Jeśli chcecie przeżyć coś niezwykłego, warto wstąpić choćby do niezbyt odległej od Krakowa Korzkwi.

Zamek w Korzkwi jest bardzo blisko Krakowa Agnieszka Aulich

Korzkiew jest położona niedaleko od Krakowa. Na wzgórzu w zakolu rzeczki wznosi się zamek otoczony XIX-wiecznym zespołem parkowym. Początki zamku w Korzkwi sięgają 2. poł. XIV stulecia. Zamek należał do m.in. do Zborowskich, Jordanów i Wodzickich, a w 1997 r. został kupiony przez krakowskiego architekta Jerzego Donimirskiego. Nie tak dawno będący jeszcze ruiną, korzkiewski zamek został częściowo odbudowany; działa tutaj hotel i restauracja, a rezydencja powoli odzyskuje dawną świetność. Jest gdzie pospacerować, a także robić sobie stylowe zdjęcia.

Bajkowy Zamek w Dębnie ma swoją Białą Damę Agnieszka Aulich

Zamek w Dębnie to dopiero coś. To perła polskiej architektury z czasów późnego gotyku. Do dziś przetrwał w niemal niezmienionym stanie od czasów powstania. Zachowała się pierwotna struktura murów, dawny układ wnętrz oraz duża część efektownego wystroju architektonicznego. Zamek pochodzi z XIV w., i ma własną legendę o pewnej damie, której dramatyczne losy splotły się z historią zamczyska. Obiekt znajduje się kilkaset metrów od trasy E4 Brzesko-Tarnów. O zamku informują tablice przy drodze, na zmotoryzowanych turystów czeka parking.

Kwietne domy Zalipia urzekają turystów z całego świata Michał Gąciarz

Nie zapominajmy o naszych pociechach. Kolorowe domy w Zalipiu urzekną nawet maluchy! Z całego świata przyjeżdżają turyści, by obejrzeć malowane w kwiatowe wzory domy. Oprócz zagrody-muzeum, we wsi znajdziemy też sporo innych "kwietnych domów", także współczesnych, bowiem tradycja malowania w Zalipiu jest żywa. To nie skansen!

Nie tylko wycieczki. Także podczas zabawy dzieci uczą się praktycznych umiejętności życiowych Pixabay

Warto też, aby nasze dzieci doświadczały najróżniejszych wrażeń. Ma to znaczenie edukacyjne, kształtujemy w ten sposób nie tylko umiejętności, ale i charakter. Jeśli, ograniczeni codziennymi obowiązkami i brakiem czasu, nie możemy pozwolić sobie na rodzinną wycieczkę, warto wiedzieć, że dobrą propozycją dla naszych milusińskich są Sale zabaw dla dzieci. Sprawdźcie, czy w waszym mieście istnieją takie sale zabaw, dające przestrzeń i możliwości rozwoju wyobraźni i kreatywności dziecka, a wszystko to pod profesjonalnym okiem specjalistów.

Tradycyjny spływ Dunajcem cieszy się wielką popularnością Archiwum

Po tych krajoznawczych spacerach, teraz propozycje dla aktywnych. Przełom Dunajca to jedna z największych atrakcji turystycznych Małopolski. Wiedzie ostrymi, malowniczymi rzecznymi zakolami przez Pieniny, u podnóża skalnych ścian. Z flisackich łodzi można podziwiać szczyty Pienin: Trzech Koron i Sokolicy. Spływy tratwami organizowane są tu regularnie od 1934 r.

Rafting górską rzeką może być przeżyciem roku Pixabay

W Małopolsce nie brakuje malowniczych, górskich rzek, na których można uprawiać rafting. Co to jest? Rafting, czyli spływ pontonem albo kajakiem, to nie tylko wypoczynek, ale też sposób rekreacji. Pobudza energię i pozwala aktywnie odpocząć od codziennych obowiązków. Na wodzie trzeba pokonać własne słabości, ukształtować siłę charakteru, a przede wszystkim - przeżyć wspaniałą przygodę. Taki, obfitujący w emocje, spływ rzeką zapamiętamy na długo! Wybierając aktywność taką jak np. rafting, kajakarstwo, czy wspinaczkę, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. Odpowiedni sprzęt to podstawa, dodatkowe szkolenia i profesjonalne podejście zapewniają nam firmy, które nierzadko tę pracę wykonują z pasji. Warto sprawdzić, które z nich będą dla nas odpowiednie!

Kościelisko to wymarzona baza do wypraw w Tatry Łukasz Bobek

Przed nami jesień - dla wielu najpiękniejsza pora roku w Tatrach. To właśnie jesienią polskie góry wyglądają najładniej. Widoki są urzekające, a i pogoda zdecydowanie bardziej stabilna do wypraw. Dlatego to właśnie jesienią wiele osób decyduje się na wypad w góry. Doskonałym miejsce na bazę do górskich wycieczek są takie miejsca, jak Kościelisko. Uroda tatrzańskiej przyrody jest na wyciągnięcie ręki, a i do Zakopanego niedaleko. Można chodzić na górskie wyprawy, ale i spacerować, cieszyć się pięknymi widokami i sobą nawzajem w gronie rodziny czy przyjaciół.

Eleganckie restauracje, klimatyczne bary, swojskie karczmy z domowym jedzeniem i lokalnymi przysmakami - Małopolska z tego słynie. Pixabay

Nie można jednak zwiedzać na głodnego! Małopolska obfituje w ogrom wyśmienitych restauracji. Można zabrać swoje kubki smakowe w podróż od słonecznej Italii aż po typowe dla regionalnych miejsc przysmaki. Domowo i wykwintnie, na obiad z dziećmi i romantyczną kolację, wybierz się koniecznie planując wyjazd!