Małopolskie drużyny piłkarskie - na różnym szczeblu - wycofane z ligowych rozgrywek przed i już w trakcie sezonu ZDJĘCIA Jerzy Filipiuk

W ostatnich tygodniach - także we wrześniu - wiele małopolskich klubów podjęło decyzję (głównie z powodów finansowych) o wycofaniu swoich drużyn z udziału w ligowych rozgrywkach na różnym szczeblu i różnych kategoriach wiekowych, a nawet o całkowitej rezygnacji w sportowej rywalizacji. Kilka innych zostało wycofanych z powodu nieprzystąpienia do rozgrywek. Chcesz dowiedzieć się, które to m.in. kluby? Przejdź do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.