Małopolski Wyścig Górski. Węgierska klamra - Marton Dina najlepszy

61. edycja wyścigu, jak żadna wcześniejsza, została spięta klamrą. Nie zdarzyło się bowiem wcześniej by prolog i ostatni etap wygrał ten sam kolarz. A tak było tym razem. Zwykle prologiem w wyścigu było kryterium O Złoty Pierścień Krakowa w Rynku Gł. Tym razem była to jazda indywidualna na czas na Srebrnej Górze w Lesie Wolskim. Z trudnym, ale krótkim odcinkiem fenomenalnie poradził sobie Węgier.

Potem zameldował się w czołówce na pierwszym etapie kończącym się podjazdem pod Chełm w Myślenicach. Nic nie stracił na drugim – z Wieliczki do Nowego Targu. A za wytrwałość i brawurę – w końcu to on zaatakował na ostatnich metrach pod Przehybą -został nagrodzony. Nie dość, że odrobił stratę do 34 sekund do najgroźniejszego rywala Czecha Tomasa Jakoubka, to jeszcze nadrobił nad nim bardzo dużo. Nadzieje na końcowy triumf mógł mieć inny Czech – Adam Toupalik, który był wiceliderem, ale jego 12-sekundowa przewaga nad Węgrem nie wystarczyła.