Małopolski Trener Roku 2021 Marek Dragosz: Jestem trudny we współpracy. Nie cierpię bylejakości [ZDJĘCIA I FILMIK]

Jak pan przyjął wybór na najlepszego szkoleniowca w minionym roku? Przypomnijmy, że pod pana wodzą nasza drużyna narodowa zdobyła brązowy medal we wrześniowych mistrzostwach Europy w Krakowie.

To dla mnie spora niespodzianka. Jestem zaskoczony. Staram się mieć pokorę do tego, co robię. Podobnie jak ludzie, z którymi pracuję. Ale wiem, że to co zrobiliśmy w ubiegłym roku, odbiło się sporym echem. Amp futbol jest doceniany między innymi dzięki takim plebiscytom. To oznacza, że wykonaliśmy dobrą robotę. Gdy myślę o moich konkurentach, jestem dumny z tego wyróżnienia. To jest sukces nie tylko mój, ale też zawodników, trenerów, działaczy.

Jest pan selekcjonerem reprezentacji ponad 10 lat. Po raz drugi sięgnął z nią po brąz na turnieju Euro. Nasza kapituła doceniała nie tylko uzyskany wynik, ale i pana trenerskie umiejętności.