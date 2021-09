Małopolska zyskała 120 nowych policjantów. Gdzie się pojawią?

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji. 21 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 61 nowych funkcjonariuszy. 5 policjantów trafi do wielickiej komendy powiatowej. 3 nowych policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu zyska 8 nowych policjantów. Do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie zostanie przydzielonych 4 policjantów. Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu dostaną po 3 funkcjonariuszy, Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej dostaną po 2 nowych funkcjonariuszy. Do Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach, Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem zostanie przydzielony 1 policjant.

28 września br., w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zostało podpisane również porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, nadinsp. Michałem Ledzionem a p.o. Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, panią Barbarą Żuk.

Ma zapewnić sprawne i skuteczne współdziałanie w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku. Współpraca ma polegać m.in. na przeprowadzaniu wspólnych działań oraz wymianie informacji w zakresie naruszeń prawa z obszaru ochrony środowiska. Strony porozumienia zobowiązały się również do organizacji wspólnych szkoleń mających na celu pogłębienie wiedzy oraz podniesienie skuteczności działań prewencyjnych i wykrywczych.

Po uroczystym ślubowaniu nastąpiło wręczenie medali i odznaczeń dla policjantów z całego garnizonu małopolskiego (z komisariatów, komend miejskich i powiatowych oraz z komendy wojewódzkiej).

Jeden funkcjonariusz został odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi za propagowanie idei czerwonokrzyskiej. Medale za długoletnią służbę przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorową pracę zawodową w służbie państwa. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie udekorował wyróżnionych policjantów. Srebrnym medalem zostało uhonorowanych 18 funkcjonariuszy a brązowym dwóch policjantów.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion przy udziale Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity wyróżnił kolejnych policjantów odznakami Zasłużony Policjant, które przyznał funkcjonariuszom Minister MSWiA jako nagrodę za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. Wręczono 1 złotą, 3 srebrne oraz 22 brązowych odznak zasłużonym policjantom.

Za dokonania służbowe zostały także przyznane specjalne nagrody motywacyjne dla funkcjonariuszy. Dwie nagrody motywacyjne od Komendanta Głównego Policji dla dwóch funkcjonariuszy pionu kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. 7 nagród motywacyjnych od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie dla funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz jedno szczególne wyróżnienie dla funkcjonariusza z Oddziałów Prewencji Policji. Dwóch policjantów z Sekcji Lotnictwa Sztab Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie otrzymało od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie listy gratulacyjne.

Komendant ponadto udekorował 8 osób „Medalami za Zasługi dla Policji”, wręczając 1 złoty, 3 srebrne i 4 brązowe medale. Odznaczeni to przede wszystkim samorządowcy ale także przedstawiciele instytucji czy służb współpracujących z małopolską Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w naszym regionie.

Odznaczeni zostali pan Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza - złoty medal, pan Jacek Hudyma Wicestarosta Tarnowski - srebrny medal, pan Eugeniusz Kurdas Starosta Wadowicki - srebrny medal, pan Radosław Warzecha Wójt Gminy Bibice - srebrny medal, pan Krzysztof Wołos Wójt Gminy Wielka Wieś - brązowy medal, pan Antoni Rumian Wójt Gminy Michałowice - brązowy medal, pan Jan Łapsa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Targu - brązowy medal, pan Grzegorz Cichy Burmistrz MiG Proszowice - brązowy medal.

Burmistrz Starego Sącza pan Jacek Lelek w imieniu odznaczonych podziękował za wyróżnienia, jak również za bardzo owocną współpracę regionalną.