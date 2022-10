Małopolska. Załamanie nastrojów w firmach, największe w przetwórstwie przemysłowym. Pesymistyczne prognozy dominują we wszystkich branżach

Najbardziej martwi to, że najszybszy zjazd nastrojów odnotował krakowski GUS w firmach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, a więc zatrudniających najwięcej Małopolan. Tzw. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, obejmujący zarówno ocenę bieżącej sytuacji, jak i przewidywania na najbliższy miesiąc, zapikował we wrześniu do minus 10,9 (z minus 4,1 w sierpniu i dodatnich wartości w poprzednich miesiącach). Taka jest przewaga ocen negatywnych i złych prognoz nad pozytywnymi. W tym stuleciu wskaźnik ten był gorszy tylko wiosną 2020 roku, czyli zaraz po wybuchu pandemii. Wyższe wartości miał nawet na przełomie 2020 i 2021, podczas kolejnej, najbardziej śmiertelnej, fali zachorowań na covid-19.