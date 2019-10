Małopolska turystyczną potęgą

Małopolska to unikalny region – aż 14 obiektów wpisanych na listę UNESCO, królewski Kraków, solne miasta Bochnia i Wieliczka, obóz zagłady w Oświęcimiu, Tatry i niezwykłe doliny. Oprócz tego uzdrowiska z Krynicą i Szczawnicą na czele, oraz parki narodowe i krajobrazowe, unikatowa przyroda, źródła geotermalne. Małopolska to również miasta i miasteczka, wsie przyciągające gospodarstwami agroturystycznymi, obwarzanek i oscypek, tradycja i folklor, kulinarne specjały…

Śmiało więc można powiedzieć, że Małopolska jest turystyczną potęgą. Ma wiele atutów nie do przebicia przez inne regiony Polski i Europy. Asów w turystycznym rękawie jest znacznie więcej i musimy je pokazywać całemu światu.

Turystyka to silna gałąź gospodarki każdego państwa. To z jednej strony oczywiście promocja, ale z drugiej przede wszystkim siła napędowa rozwoju ekonomicznego i społecznego, nic więc dziwnego, że znajduje należne miejsce w Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego. Dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze musi być chronione, by korzystały z niego także przyszłe pokolenia. Każdy kraj i region robi to na swój sposób, promując turystykę zarówno na szczeblu centralnym, jak i wojewódzkim, w różny sposób zachęcając do odwiedzin. W 2018 roku do Krakowa ściągnęło 13,5 mln gości z Polski i świata, którzy zostawili w stolicy regionu 6,5 mld zł. W 2019 r. może paść kolejny rekord.

O rozwoju turystyki trzeba zatem rozmawiać. Weź udział w naszej debacie on-line, którą organizujemy w niedzielę, 6 października. Do udziału w niej zaprosiliśmy wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, wiceprzewodniczącego Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce Andrzeja Gut-Mostowego oraz wicemarszałka województwa małopolskiego Tomasza Urynowicza, którzy będą dyskutować o rozwoju regionu właśnie w kontekście turystyki. Będzie mowa m. in. o: możliwości wprowadzenia społecznego bonu turystycznego dla młodzieży, seniorów, osób mniej zamożnych (istnieją np. we Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech), opłaty turystycznej, tworzenia stref inwestycyjnych i budowy obiektów w bliskiej odległości (np. wyciągów narciarskich, basenów), sposobów stabilnego finansowania górskich służb ratowniczych.

Relacja live z transmisji, która odbędzie się w zakopiańskim hotelu Logos przy ul. Grunwaldzkiej 10 rozpocznie się o godz. 18.00.