Małopolska. Ostrzeżenie IMGW na sobotę. Znów alert RCB i możliwe wichury. Prognoza pogody na 19.02

Uwaga, weekend znów zapowiada się na niespokojny. IMGW ostrzega: w całej Polsce znów pojawi się silny wiatr. Najmocniej powieje w północno-zachodniej części kraju (najwyższy stopień zagrożenia), ale w Małopolsce mogą wystąpić podobne zjawiska jak w ostatni czwartek. W Tatrach powieje nawet do 130 km/h. Ostrzeżenie 2. stopnia dla Małopolski obowiązuje od północy do godz. 18 w sobotę.

Prognoza pogody dla Małopolski na sobotę 19.02

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże. Postępujące od zachodu opady deszczu. Nad ranem na północy i zachodzie regionu zanik opadów i rozpogodzenia. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w górach powyżej 1200m n.p.m. śniegu, w górach lokalnie do 8 cm przyrostu pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich od -1°C do 1°C, wysoko w Beskidach od -5°C do -2°C, na szczytach Tatr około -7°C.

Temperatura w pierwszej części nocy będzie wzrastać, nad ranem zacznie szybko spadać. Wiatr początkowo umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowy, w ciągu nocy wzmagający się do dość silnego i silnego (od 35 km/h do 45 km/h) w porywach do 90 km/h, a lokalnie i w rejonach podgórskich w porywach do 100 km/h, skręcający na zachodni. Wysoko w górach wiatr od 60 km/h do 75 km/h, w porywach do 110 km/h, w Tatrach do 130 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Tatrach miejscami zamiecie i zawieje śnieżne.