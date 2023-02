Małopolska. Ostatnia okazja do skorzystania z bonu turystycznego. Z końcem marca pieniądze przepadną

W regionie rodzice aktywowali 351,4 tys. bonów turystycznych z 397,4 tys. przygotowanych przez ZUS. Suma płatności zrealizowanych przez mieszkańców województwa małopolskiego przekroczyła 274 mln złotych. W całym kraju uprawnieni rodzice i opiekunowie bonami zapłacili na łączną kwotę przeszło 2,8 mld złotych.

Mieszkańcy województwa małopolskiego ze 351,4 tys. aktywowanych bonów całkowicie wykorzystali blisko 230,2 tys. - informuje Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego.

W Małopolsce u 5,6 tys. podmiotów można płacić bonem turystycznym. Do tej pory odebrały one prawie 1,2 mln płatności, w łącznej wysokości 626 mln złotych. To najlepszy wynik w kraju, przed województwami pomorskim i zachodniopomorskim.