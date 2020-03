Małopolska. Już ponad 100 przypadków zakażenia koronawirusem, 16 nowych chorych

Aktualnie najczęściej źródłem zakażenia jest kontakt z potwierdzonym przypadkiem. Część osób zakaziła się, przebywając za granicą: we Włoszech, Austrii, Francji, USA, Norwegii, Anglii, Finlandii, a także z Niemczech czy w Meksyku.

Do tej pory w Małopolsce wykonano prawie 2400 badań laboratoryjnych. Badania w laboratorium w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II rozpoczęliśmy 12 marca. Od 12 do 28 marca wykonano tam 1310 badań. Prowadzi je też Szpital Uniwersytecki w Krakowie. W okresie od 18 do 28 marca wykonano tam 1035 badań. 30 badań wykonano też w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.