Małopolska Jedenastka Roku 2022. Zdominowana przez Cracovię, ale trener jest z Puszczy Niepołomice Redakcja sportowa GK i DP

Po raz 8. oceniamy najlepszych piłkarzy w Małopolsce za ich dokonania w danym roku, tworząc ranking Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej. Wybierając Jedenastkę Roku 2022 braliśmy pod uwagę piłkarzy grających we wszystkich klubach regionu. Wiadomo, że ci występujący w wyższych klasach rozgrywkowych mają największe szanse na znalezienie się w naszym zestawieniu. Wiosną 2022 roku w ekstraklasie grały Cracovia i Wisła Kraków. Jesienią już tylko "Pasy", za to w I lidze Małopolska miała szeroką reprezentację - aż czterech drużyn. Wybraliśmy nie tylko pierwszą jedenastkę, ale do każdej pozycji przyporządkowaliśmy po pięciu piłkarzy. Zapraszamy do GALERII, by zapoznać się z Małopolską Jedenastką Roku, stojącym na jej czele trenerem oraz zawodnikami rezerwowymi.