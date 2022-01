Małopolska Jedenastka Roku 2021. Na czele piłkarze z Cracovii i Wisły Kraków, ale trener z Bruk-Betu Termaliki Nieciecza Redakcja sportowa DP i GK

To już 7. notowanie najlepszych piłkarzy Małopolski w rankingu Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej. Zestawiając Jedenastkę Roku bierzemy pod uwagę reprezentantów wszystkich drużyn z regionu, choć siłą rzeczy czołowe miejsca okupują ci, którzy na co dzień prezentują się w ekstraklasie, a także – na dalszych pozycjach – w pierwszej i drugiej lidze. Do tego grona nie trafi nikt za zasługi albo dlatego, że jest popularniejszy od kolegi wśród kibiców, bo liczy się wyłącznie klasa prezentowana na boisku. A skoro wybór zawodników na poszczególne pozycje przez redakcyjnych ekspertów jest maksymalnie zobiektywizowany, śmiało możemy uznać powstające w ten sposób zestawienie (od roku 2015) za najlepszy piłkarski ranking Małopolski. Zapraszamy do galerii, by zapoznać się z Małopolską Jedenastką Roku, stojącym na jej czele trenerem oraz zawodnikami rezerwowymi.