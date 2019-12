Małopolska Jedenastka Roku 2019. Tym razem przewaga piłkarzy Cracovii nad graczami Wisły Kraków

Co nie znaczy, że nie zostawiamy miejsca na polemikę, bo jesteśmy absolutnie przekonani, iż każdy z czytających te słowa Czytelników dokonałby w zaproponowanej hierarchii choć jedną korektę. Mając świadomość, że „goła” jedenastka nigdy nie mówi całej prawdy, na każdej boiskowej pozycji wyselekcjonowaliśmy po czterech rezerwowych. Dzięki temu prezentujemy także najlepszych graczy i trenerów z klubów pierwszej (Sandecja, Bruk-Bet, Puszcza), drugiej (Garbarnia po czerwcowym spadku), a nawet trzeciej ligi (Hutnik). Co oznacza, że dyskusja wokół nazwisk wybrańców może nabrać jeszcze większych rumieńców.

Przyznajemy, że największy dylemat dotyczył obsady ataku. W proponowanym przez nas ustawieniu jest tylko jeden napastnik, tymczasem mocnych kandydatów było dwóch. Zdecydowaliśmy się na Airama Cabrerę, mimo że w Cracovii występował w tym roku tylko wiosną i nigdy się już nie dowiemy, czy rundę jesienną miałby równie udaną. Ważna dla nas była nie tylko liczba zdobytych przez niego goli (dziesięć; fakt, że połowę z karnych, ale i ta umiejętność we współczesnym futbolu staje się sztuką), lecz i ich waga - to w dużej mierze za sprawą Hiszpana „Pasy” osiągnęły jeden z najlepszych wyników w historii, kwalifikując się do eliminacji Ligi Europy. Paweł Brożek miał bardzo słabą wiosnę, ale nadrabiał w drugiej części roku (w sumie dziewięć bramek) i jeśli podtrzyma dyspozycję, będzie żelaznym kandydatem do zwycięstwa za dwanaście miesięcy.