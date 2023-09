Małopolska górą podczas Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. Pierwsze i drugie miejsce dla Tarnowa, trzecie dla drużyny z Krakowa

To kolejny raz, kiedy ratownicy z Tarnowa triumfują lub zajmują miejsce na podium mistrzostw Polski, ale po raz pierwszy zdarzyło się, aby sukces był podwójny.

- Tarnów to już prawdziwa marka pod względem umiejętności praktycznych, wiedzy i szkolenia ratowników medycznych. Chłopaki, gdziekolwiek jadą na zawody, to wszędzie budzą szacunek i respekt. Możemy być dumni z tego, że mamy tak dobrze wyszkolonych i przygotowanych do niesienia pomocy innym ratowników w tarnowskim pogotowiu – mówi Krzysztof Krzemień, rzecznik prasowy tarnowskiej stacji.

W składzie zwycięskiej ekipy znaleźli się: Michał Łanocha, Wojciech Gurbisz oraz Krzysztof Hetman. Zespół, który zajął drugie miejsce w zawodach tworzyli natomiast: Tomasz Słowik, Tomasz Jurczak oraz Piotr Witek.

- Konkurencje, z którymi przyszło nam się zmierzyć na mistrzostwach, były odwzorowaniem sytuacji, z którymi mamy do czynienia codziennie – podczas dyżurów w karetce. Sędziowie dużą uwagę zwracali jednak na to, jak podchodzimy do pacjentów oraz, jak wygląda praca całego zespołu, czy stanowi on zgraną ekipę i wzajemnie się uzupełnia – mówi Michał Łanocha, kapitan zwycięskiej drużyny z Tarnowa.