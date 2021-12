Małopolska dusi się w smogu. Likwidacja starych pieców węglowych postępuje za wolno. Polski Alarm Smogowy straszy gminy pozwem sądowym

Rekordowy smog w Krakowie i Małopolsce

W poniedziałek i wtorek (13-14 grudnia) dopuszczalne normy pyłów zawieszonych w głównych miastach regionu były nawet kilkukrotnie przekroczone. Kraków, w szczytowym momencie znalazł się nawet na czele niechlubnego, uaktualnianego na bieżąco, rankingu miast na świecie, z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Niewiele lepiej było w Tarnowie i Nowym Sączu oraz wielu innych miejscowościach w regionie, gdzie – w odróżnieniu od stolicy Małopolski – wciąż można ogrzewać budynki węglem i drewnem.

Skąd więc taki smog w Krakowie?

- Gdyby nie podjęte zawczasu działania i uchwała antysmogowa, która weszła w życie dwa lata temu to powietrze w Krakowie dzisiaj byłoby jeszcze gorsze – nie ma wątpliwości Andrzej Guła, jeden z liderów Polskiego Alarmu Smogowego. Jego zdaniem problem tkwi przede wszystkim w zanieczyszczeniach, które spływają do miasta z ościennych gmin. - Widać to doskonale po wynikach pomiarów. Jeszcze o godzinie 17-18 powietrze było przyzwoite, a po dwóch godzinach nie było już czym oddychać – zauważa.