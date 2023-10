Małopolska. Drogowcy przygotowują się do sezonu zimowego. Tysiące ton soli zgromadzonych w magazynach

- Na tak postawione pytanie drogowiec odpowie - to zależy. Zależy od tego, jaką zimę mamy na myśli. Kalendarzowa trwa 3 miesiące. Kontraktowa, czyli przewidziana w umowie na budowę drogi przerwa w realizacji kontraktu, co do zasady też trwa 3 miesiące, od połowy grudnia do połowy marca. Co do zasady, bo w górach, ze względu na ostrzejszy klimat, ta przerwa jest dłuższa i trwa 4 miesiące, od początku grudnia do końca marca - wyjaśnia rzecznik krakowskiego GDDKiA.