Małopolska. Blisko 140 tysięcy zmarnowanych terminów wizyt u specjalistów. Niesolidni pacjenci to plaga przychodni Patrycja Dziadosz

Długie jak tasiemiec kolejki do lekarzy to dla chorych żadna nowość. Liczony w tygodniach, a nawet w miesiącach czas oczekiwania na konsultację lekarską to rzeczywistość wielu chorych. Przyczyną problemu jest nie tylko brak personelu medycznego, ale także niesumienni pacjenci. Tylko w samej Małopolsce w ubiegłym roku przepadło blisko 140 tys. terminów do specjalistów.