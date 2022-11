Małopolska. Bezpłatne badania w kierunku zakażenia wirusem zapalenia wątroby

Zakażenia wirusami HBV i HCV wywołują zapalenie wątroby – typu B i C, czyli powszechnie znane jako WZW B i WZW C. Nieleczone prowadzą do uszkodzeń wątroby, marskości a nawet nowotworów – rak wątrobowo-komórkowy. Przez wiele lat mogą one niestety przebiegać bezobjawowo lub skąpoobjawowo, co utrudnia ich wykrycie.

- Chciałbyś, aby Twoja wątroba dłużej cieszyła się zdrowiem? Weź udział w bezpłatnych badaniach przesiewowych dla osób powyżej 18. roku życia w kierunku zakażeń HBV i HCV. Dzięki wykryciu zakażenia będziesz mógł podjąć działanie, by wirus nie zniszczył Twojej wątroby - przekonują organizatorzy akcji.

Pilotaż prowadzi Szpital Uniwersytecki w Krakowie, który do współpracy zaprosił ponad 40 placówek POZ z trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Są to: